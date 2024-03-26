Денис Пушилин заявил, что в Авдеевки заметен значительный прогресс в восстановлении города

Глава ДНР отметил развитие Авдеевки с его прошлого визита

1:17 Your browser does not support the audio element. Россия

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин вновь посетил Авдеевку и отметил значительный прогресс в восстановлении города и оказании помощи местным жителям по сравнению со своим предыдущим визитом.

Фото: kremlin.ru by Администрация Президента России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

В Авдеевке уже функционируют 10 пунктов, где жители могут получить необходимую поддержку. Определены 19 многоквартирных домов и социальные объекты, которые подлежат первоочередному ремонту. Также планируется восстановление уцелевших храмов города. Для проведения ремонтных работ в Авдеевку завезены строительные материалы и инвентарь.

Пушилин отметил, что около 50 местных жителей с удовольствием участвуют в работах по уборке улиц и придомовых территорий, проявляя любовь к родному городу. Кроме того, в Авдеевке запущены три медицинских пункта, где мобильные фельдшерско-акушерские бригады уже провели осмотр 95 человек.

Для удобства жителей в городе восстановлена мобильная связь, организована выездная торговля, работает обменный пункт, а также налажена регулярная доставка свежей прессы. Пушилин подчеркнул, что с момента его предыдущего визита 24 февраля 2024 года в Авдеевке проделана большая работа по налаживанию мирной жизни.