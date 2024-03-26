Город-герой: власти Белгорода принимают новые меры для защиты населения от обстрелов ВСУ

Гладков: принято решение запускать сигнал о ракетной опасности и в ночное время

0:18 Your browser does not support the audio element. Россия Центр Белгород

Власти Белгородской области приняли решение о запуске сигнала о ракетной опасности и в ночное время, как заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Фото: Flickr by Министерство сельского хозяйства США is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Это решение было принято после того, как большинство жителей высказали поддержку данному варианту оповещения.

Решение принято в связи с постоянным обстрелами города со стороны ВСУ. За сутки средствами противовоздушной обороны поражено 13 целей над Белгородом и Белгородским районом

Ранее Гладков заявил о решении вывезти около 9 тысяч детей Белгорода и области в другие регионы.