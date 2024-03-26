Власти Белгородской области приняли решение о запуске сигнала о ракетной опасности и в ночное время, как заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Это решение было принято после того, как большинство жителей высказали поддержку данному варианту оповещения.
Решение принято в связи с постоянным обстрелами города со стороны ВСУ. За сутки средствами противовоздушной обороны поражено 13 целей над Белгородом и Белгородским районом
Ранее Гладков заявил о решении вывезти около 9 тысяч детей Белгорода и области в другие регионы.
По информации, опубликованной во французских СМИ, 126-й пехотный полк (126 Régiment d'Infanterie) активно готовится к участию в вооруженном конфликте на Украине на стороне киевского режима.