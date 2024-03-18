Песков жёстко ответил критикам легитимности выборов в России

Дмитрий Песков заявил, что непризнание итогов выбора президента РФ абсурдно

0:11 Your browser does not support the audio element. Россия

Дмитрий Песков сказал на пресс-конференции, что не признавать легитимность выборов в России значит не признавать легитимными 87% голосов россиян, что абсурдно.

Фото: kremlin.ru by Администрация президента России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0