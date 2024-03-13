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Стипендии студентов предлагается привязать к МРОТ

Россия » Юг » Волгоград

Проблема низких стипендий для студентов — это давняя тема в России, и обсуждение о том, что студенты живут в бедности, не утрачивает своей актуальности годами. В настоящее время в России минимальная стипендия составляет сколько?

Стипендии студентов предлагается привязать к МРОТ
Фото: Евгений Савин

Как студенты могут существовать на эти деньги и какие изменения могут ожидать их в будущем? Этот вопрос поднимался многими политическими деятелями, включая Владимира Жириновского, лидера ЛДПР. Еще в 2011 году он предлагал увеличить стипендию до 80% от МРОТ.

Студенты, обучающиеся за счет государства, получают стипендии в размере 9% или 25% от МРОТ. Эти суммы стипендий кажутся смехотворно маленькими! Учитывая, что это студенты, учащиеся на очном отделении и не имеющие возможности заработать, как вечерние или заочные студенты, мы предлагаем создать законные условия для увеличения размера стипендий в несколько раз.

ЛДПР считает, что студентам следует выплачивать стипендии не менее чем на 80% от МРОТ, а студентам начальных и средних профессиональных учебных заведений — не менее чем на 70%, — уже предлагал Владимир Жириновский 13 лет назад.

Однако законопроект ЛДПР, а также аналогичные проекты других партий, внесенные в 2016 году, были отклонены. За последние два десятилетия было предложено около 10 законопроектов о повышении стипендий для студентов. Это имеет логичное объяснение.

В начале 2000-х годов государственная академическая стипендия для студентов составляла всего несколько сотен рублей, сегодня минимальный размер стипендии для студентов бакалавриата, специалитета и магистратуры составляет 1 967 рублей. Очевидно, что на эти деньги очень трудно прожить. По данным опубликованной статистики Forbes, большинство опрошенных студентов (72%) тратят до 30 000 рублей в месяц, основные расходы студентов — это питание (29%), транспорт (18%) и жилье (20%). Студенты вынуждены работать и учиться одновременно, что отрицательно сказывается на качестве их учебы.

Чтобы решить эту давнюю проблему, ЛДПР снова представила в Госдуму законопроект, предлагая выплачивать стипендию студентам, аспирантам, ординаторам и ассистентам-стажерам, обучающимся очно, не ниже установленного МРОТ.

Как отмечал Владимир Жириновский, студентам следует думать о учебе, а не о работе, и получать знания, так как это является важным капиталом для человека. Этот принцип, заложенный Владимиром Жириновским, продолжает поддерживать нынешний лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Пока многие из вас все еще обучаются или даже совмещают учебу с работой, я уверен, что вопрос стипендиального обеспечения остается весьма актуальным. Конечно, для осуществления своих мечт и планов важно иметь уверенность в условиях и возможностях, которые общество и государство создают для молодежи. Помощь и поддержка молодого поколения — это естественный процесс.

Студенты должны получать удовольствие от учебы и чувствовать себя финансово защищенными. Многим из вас, вероятно, знакома ситуация, когда работа мешает учебе, и это действительно серьезная проблема, в которой государство должно поддерживать студентов. Леонид Слуцкий отметил это в беседе с российскими студентами в январе 2024 года.

Помимо инициативы по повышению стипендий для студентов, которая сейчас рассматривается в Государственной Думе, ЛДПР также разработала законопроект о поддержке студенческих семей, что особенно актуально в Год семьи в России. По задумке представителей партии, молодым родителям должны быть предоставлены дополнительные стипендии, а также возможность жить вместе в общежитиях и созданы условия для заботы о детях.

Возможно, в этом году привычная история о бедном студенте наконец-то потеряет свою актуальность.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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