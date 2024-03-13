ЛДПР помогла Николаю Скворцову справиться с кредитной проблемой

4:09 Your browser does not support the audio element. Россия Поволжье Саранск

В современном мире почти невозможно найти человека, который бы не сталкивался с кредитами. Чаще всего это приводит к финансовым трудностям и бесконечным выплатам. И добавьте к этому угрозы от недобросовестных коллекторов.

Фото: bankirov.net

Семье Скворцовых пришлось столкнуться с этой проблемой во время пандемии. Отец семейства, Николай, потерял работу, а его жена была дома с ребенком в декретном отпуске. Они были вынуждены брать микрокредиты, из-за отсутствия другого выхода из ситуации.

По данным Центробанка, в первой половине 2023 года граждане страны набрали кредитов на более чем 6 трл рублей, что на 20% больше, чем годом ранее. Объем микрозаймов, доступных в торговых точках, вырос на 46%. В июле этого же года количество этих кредитов выросло еще на 10% по сравнению с июнем. Эта ситуация заставляет людей погружаться еще глубже в долговую яму, из которой кажется невозможно выбраться.

ЛДПР, придерживаясь традиций, бережет интересы граждан страны, предотвращая действия нечестных кредиторов. Лидер партии Леонид Слуцкий высказался о необходимости государственного регулирования этой сферы для предотвращения эксплуатации граждан в трудной ситуации.

Согласно действующему законодательству, максимальная процентная ставка микрофинансовых организаций составляет 0,8% в день или 292% годовых. ЛДПР предлагает снизить эти значения до 0,3% в день и 109,5% годовых. Также предлагается изменить условия для применения неустоек и штрафов после просрочки платежей. Эти меры могут реально помочь тысячам людей избежать финансовых проблем.

Уже целый месяц Ирина Скворцова сопровождает свою дочь в школу. В семье уже давно нет спокойствия: они боятся открывать дверь и не отвечают на незнакомые номера телефонов. Жена Николая постоянно с плачущими глазами, а дочери снятся кошмары. Причина этой тревоги — угрозы со стороны "черных" коллекторов, контакты которых микрофинансовая компания продала за долг Николая. Стресс от невозможности своевременной оплаты, к которой Николай привык еще в детстве, смешался с страхом и паникой. Это без учета серьезности угроз со стороны коллекторов…

Согласно данным Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, 9 миллионов граждан не могут справиться с кредитными обязательствами, причем у 25% из них имеется два или более просроченных кредита. Особое внимание стоит уделить слову "профессиональные" в этом контексте, так как существует множество "черных" контор, которые применяют любые методы, включая угрозы убийства и нанесение вреда здоровью.

Еще в 2016 году Владимир Жириновский отмечал необходимость изменений в системе коллекторов. Девять лет назад ЛДПР уже предлагала новый законопроект, который должен был жестко регулировать их действия.

"Мы предлагали полный запрет на эту службу, считая ее бесполезной и разрушительной. Однако Государственная Дума приняла иной закон, и теперь коллекторы продолжают мучить наш народ. Я хотел бы, чтобы коллекторы обратились к тем депутатам, которые голосовали за другой закон, и осознали свою ответственность за это", — подчеркивал Владимир Вольфович.

ЛДПР снова призывает к разумному решению проблемы коллекторского произвола.

"Мы считаем, что необходимо полностью запретить коллекторскую деятельность в Российской Федерации. Учитывая прямую связь коллекторов с микрофинансовыми организациями, и поскольку ЛДПР выступает за полный запрет последних, принятие двух соответствующих законов фактически решит проблему раз и навсегда", — подчеркнул депутат Государственной Думы от ЛДПР Сергей Леонов.

Николай Скворцов обратился за помощью к депутатам от ЛДПР и посетил приемную партии. Естественно, семья Скворцовых не была оставлена без поддержки: помощь обычным людям всегда была одной из главных черт ЛДПР.