Московская школа экстремальной психологии поддержала налог на холостяков

Декан факультета экстремальной психологии Московского государственного психолого-педагогического университета Дмитрий Деулин заявил, что в России необходимо ввести налог для граждан, у которых нет детей. По мнению психолога, сознательный отказ от потомства несет огромную опасность для традиционного общества, а увлеченность данной идеей может доходить до крайних форм и выливаться в открытую ненависть к детям и беременным.

Фото: flickr.com by Library of the London School of Economics and Political Science is licensed under Public Domain