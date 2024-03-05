Московская школа экстремальной психологии поддержала налог на холостяков

Декан МГППУ: в России пора вводить налог на бездетность

1:15 Your browser does not support the audio element. Россия

Декан факультета экстремальной психологии Московского государственного психолого-педагогического университета Дмитрий Деулин заявил, что в России необходимо ввести налог для граждан, у которых нет детей. По мнению психолога, сознательный отказ от потомства несет огромную опасность для традиционного общества, а увлеченность данной идеей может доходить до крайних форм и выливаться в открытую ненависть к детям и беременным.

Фото: flickr.com by Library of the London School of Economics and Political Science is licensed under Public Domain

Ранее в январе депутат Госдумы, член комитета нижней палаты парламента по бюджету и налогам Евгений Федоров выступил с аналогичной инициативой в эфире радиостанции "Говорит Москва", где заявил, что "ввести налог на бездетность, как в Советском Союзе, было бы неплохо, необходимо стимулировать рождение детей, а если денег будет не хватать, надо вводить налог"

"Налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан", на который ссылается парламентарий, был введен в ноябре 1941 года по указу президиума Верховного совета Советского союза. Эта мера планировалась как временная, однако в итоге за нежелание вступать в брак или рожать советские граждане были вынуждены до 1990 года отчислять до 6% своей заработной платы.