Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как лошади лечат сами себя
Депутат КПРФ: не северное сияние, а новый мировой порядок
Посадите на участке молюцеллу
Фигуристка Алина Загитова призналась, что сейчас развивается не только в спорте, но и в медиапространстве
Адвокат Павленко высказался о допустимости указывать национальность преступника в СМИ
Научные факты о черной и красной икре: мифы и правда
Как понять, что кто-то собирается угнать вашу машину
Сборная Cloud9 не попала в стадию Legends на PGL Major Copenhagen 2024
Bloomberg: доходы России от нефти и газа выросли на 80%
Московская школа экстремальной психологии поддержала налог на холостяков

Декан МГППУ: в России пора вводить налог на бездетность

1:15
Россия

Декан факультета экстремальной психологии Московского государственного психолого-педагогического университета Дмитрий Деулин заявил, что в России необходимо ввести налог для граждан, у которых нет детей. По мнению психолога, сознательный отказ от потомства несет огромную опасность для традиционного общества, а увлеченность данной идеей может доходить до крайних форм и выливаться в открытую ненависть к детям и беременным. 

Декан МГППУ: в России пора вводить налог на бездетность
Фото: flickr.com by Library of the London School of Economics and Political Science is licensed under Public Domain

Ранее в январе депутат Госдумы, член комитета нижней палаты парламента по бюджету и налогам Евгений Федоров выступил с аналогичной инициативой в эфире радиостанции "Говорит Москва", где заявил, что "ввести налог на бездетность, как в Советском Союзе, было бы неплохо, необходимо стимулировать рождение детей, а если денег будет не хватать, надо вводить налог"

"Налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан", на который ссылается парламентарий, был введен в ноябре 1941 года по указу президиума Верховного совета Советского союза. Эта мера планировалась как временная, однако в итоге за нежелание вступать в брак или рожать советские граждане были вынуждены до 1990 года отчислять до 6% своей заработной платы.

Автор Дмитрий Меретин
Дмитрий Меретин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений

Огурцы являются популярным овощем, который довольно легко выращивать в своем саду или на даче. Один из самых важных моментов при посадке огурцов - правильно подготовить лунку, где будет располагаться растение. Лунка – это место, где размещается семечко или рассада огурца. В данной статье мы рассмотрим, что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений.

Правильно подготовить лунку: рассказываем как садить огурцы
В США восхитились мощью российской гиперзвуковой ракеты "Циркон"
В США рассказали о мощи гиперзвуковой ракеты ВС РФ "Циркон"
Штрафы и лишение прав: почему обгон автобусов становится кошмаром для водителей
Яичная скорлупа практически полностью состоит из карбоната кальция, в котором нуждаются растения
Пентагон опроверг слова министра обороны Сингапура об F-35, выдав цели НАТО Любовь Степушова Армия России наступает под Авдеевкой, из Крынок выдавливаются остатки ВСУ Дмитрий Плотников
Полынь - одно из популярных растений, которые высаживают опытные дачники
Для того, чтобы получить хороший урожай свёклы, нужно знать особенности её выращивания
Эксперт: охваченная инфляцией Япония может уступить России в рейтинге крупнейших экономик мира
Эксперт: охваченная инфляцией Япония может уступить России в рейтинге крупнейших экономик мира
Последние материалы
Доктор Мясников раскритиковал исследование вакцинации от COVID-19 в разные руки
Декан МГППУ: в России пора вводить налог на бездетность
Гибрид огурца "Маша F1" порадует вас урожаем очень быстро
Владимир Путин: Россия стала четвёртой страной в мире по экспорту агропродукции
Фигуристка Ирина Слуцкая о "нейтральных" российских спортсменах: "Мы же их знаем, они же наши"
В ВС Украины сравнили свои укрепления со стеной из "Игры престолов"
Владимир Путин назвал причину дефицита агрономов
Как преодолеть стресс: советы от сомнолога Бузунова
Как отполировать панель приборов автомобиля: хитрость бывалых водителей
В Польше заявили об угрозе для Европы из-за одного вида санкций ЕС против России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников