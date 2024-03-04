"Время героев": запущенная по инициативе президента РФ программа собрала 14 тысяч заявок за первые сутки

Сайт запущенной по инициативе президента России Владимира Путина образовательной программы "Время героев" для ветеранов специальной военной операции собрал 14 тысяч заявок за первые сутки работы.
Российский лидер объявил о старте программы "Время героев" в своём послании Федеральному собранию 29 февраля. 1 марта был запущен сайт образовательного проекта. Спустя сутки заявки на участие в программе подали более 14 тысяч человек. Отметим, что отбор проводится "Высшей школой государственного управления". Участники СВО получают возможность пройти обучение для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также госкомпаниях.
"Многие люди, которые сегодня защищают страну с оружием в руках, не всегда были военнослужащими. И среди профессиональных военных много тех, кто имеет лидерские качества, высокий управленческий потенциал. Программа "Время героев" дает им уникальную возможность для роста и развития", — рассказал ректор Президентской академии Алексей Комиссаров.
Сбор заявок на участие в программе продлится до 8 апреля 2024 года, после чего начнётся онлайн-тестирование кандидатов на прохождение обучения. Главные требования, предъявляемые к будущим управленцам — они должны быть действующими или бывшими участниками СВО и иметь высшее образование.
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