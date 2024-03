ЛДПР и "Справедливая Россия" предложили включить детей 7-14 лет в программу "Пушкинская карта"

Выдавать "Пушкинскую карту" детям с 7 лет предложил первый зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, депутат фракции ЛДПР Владимир Кошелев, сообщает портал ДумаТВ.

Фото: объясняем.рф by Максим Блинов is licensed under РИА Новости