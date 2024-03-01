ЛДПР и "Справедливая Россия" предложили включить детей 7-14 лет в программу "Пушкинская карта"

В Госдуме предложили выдавать "Пушкинскую карту" детям с 7 лет

Выдавать "Пушкинскую карту" детям с 7 лет предложил первый зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, депутат фракции ЛДПР Владимир Кошелев, сообщает портал ДумаТВ.

Фото: объясняем.рф by Максим Блинов is licensed under РИА Новости

Парламентарий отметил, что фракция готовит инициативу о возможности оформления "Пушкинской карты" школьникам с 7 до 14 лет из семей с низким уровнем дохода, а в дальнейшем и для всех без исключения детей с семилетнего возраста.

С аналогичной инициативой выступила и первый зампред комитета Госдумы по просвещению, депутат фракции "Справедливая Россия" Яна Лантратова, которая предложила вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой расширить программу "Пушкинская карта", включив в нее детей с 7 до 14 лет, или же проработать возможность создания для них аналога такой карты.

Всероссийская программа "Пушкинская карта" была запущена 1 сентября 2021 года. С помощью этой карты граждане в возрасте от 14 до 22 лет могут оплачивать походы в театры и музеи, а с февраля 2022 года - в кинотеатры.

29 февраля в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин предложил расширить программу "Пушкинской карты" и поручил правительству проработать идею.