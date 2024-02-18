Путин признал, что напрасно надеялся на порядочность западных партнёров по вопросу урегулирования на Украине

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Путин признал ошибочность доверия к западным партнёрам

2:07
Россия

Россия не начинала СВО до 2022 года, поскольку сохранялось доверие к западным партнёрам по вопросу урегулирования на Украине в рамках Минских соглашений. Об этом сказал Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину, которое выйдет полностью на телеканале "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин" сегодня около 23.00.

Путин признал ошибочность доверия к западным партнёрам
Фото: kremlin.ru

Минские соглашения были подписаны 12 февраля 2015 года в Минске по итогам переговоров лидеров стран "Нормандской четвёрки": России, Украины, Франции и Германии. Соглашения предусматривали прекращение огня, отвод тяжёлой техники, проведение муниципальных выборов и дальнейшую реинтеграцию ДНР и ЛНР в состав Украины с учётом соблюдения прав русскоязычных граждан.

Украина саботировала все договорённости кроме прекращения огня и отказа от проведения масштабных военных операций. При этом продолжались бессистемные обстрелы поселений ДНР и ЛНР. Отвод войск был сорван ещё в 2015-2016 годах. 

Попытки России побудить Францию и Германию к давлению на Украину по вопросу реализации Минских соглашений оканчивались безрезультатно. 

В конце 2021 года лидер киевского режима Зеленский заявил о полном несогласии выполнять Минские соглашения и о подготовке к возвращению ядерного статуса Украины.

В феврале 2022 года Россия начала Специальную военную операцию.

В течение нескольких месяцев 2022 года бывшие лидеры Украины, Франции и Германии признались, что подписание Минских соглашений было необходимо только для подготовки Украины к войне с Россией, но не для реализации этих соглашений.

Фактический провал первой фазы СВО и ожесточённое сопротивление хорошо подготовленной и хорошо вооружённой украинской армии в начале операции показало ошибочность подписания и попыток соблюдения Минских договорённостей со стороны России, что и признавал уже неоднократно Владимир Путин.  

 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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