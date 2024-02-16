НДФЛ для малообеспеченных граждан могут отменить

По последним данным Росстата, в некоторых областях России средняя зарплата до сих пор колеблется в диапазоне от 30 до 40 тысяч рублей в месяц (это включает в себя регионы, такие как Карачаево-Черкесия, Ивановская область, Псковская область, Северная Осетия, Костромская область и другие). Около 23 миллионов человек получают менее 27 тысяч рублей в месяц. При текущих тарифах на коммунальные услуги и ценах на продукты, такая зарплата с трудом позволяет обеспечить достойные условия жизни. Многие вынуждены серьезно экономить, чтобы свести концы с концами, как говорится, "затягивая ремни".

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Еще в 2018 году во время дебатов основатель ЛДПР Владимир Жириновский предлагал отменить налоги для малообеспеченных и ввести особый налог для сверхбогатых. В продолжение идеи своего Основателя, осенью 2023 года его соратники во главе с Леонидом Слуцким разработали один из самых гуманных в стране законопроектов — внести поправки в Налоговый кодекс и снять обременительный НДФЛ с тех, кто имеет доход ниже 30 тысяч рублей.

Но Комиссия правительства России по законопроектной деятельности сочла проект закона недоработанным. В отзыве правительства было указано, что воспользоваться льготой смогут не только малоимущие, а значит он (закон) "нуждается в существенной доработке".

Весенняя сессия 2024 года для фракции ЛДПР началась с повторного внесения этого законопроекта на рассмотрение Правительства.

— Мы видим, с какой скоростью растут цены в магазинах, тарифы ЖКХ, как дорожают лекарства, — подчеркивает председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. — К нам в партию поступают тысячи обращений на эту тему. Я лично постоянно слышу об этом на встречах. Достаточно простого расчета, чтобы понять, что при зарплате в 30 тысяч рублей в месяц человек, заплатив за квартиру, купив продукты и самые необходимые вещи, остается без копейки, живет от зарплаты до зарплаты. Вычитать ежемесячно 13 процентов из его и без того низкого дохода просто бесчеловечно. Освободив россиян с зарплатой ниже 30 тысяч рублей в месяц от уплаты налога, мы, действительно, облегчим их положение. В некоторых случаях это может быть весьма существенно для семейного бюджета.

15 февраля доработанный законопроект, который инициирует освобождение от уплаты НДФЛ граждан, если их заработная плата не превышает 30 тысяч рублей в месяц, при условии, что сумма всех их доходов в год составляет не более 360 000 рублей — направлена в Правительство Российской Федерации.

Если закон примут, люди, наконец, смогут получить немного свободы и дополнить свой семейный бюджет. Это полностью соответствует президентской программе по снижению уровня бедности в регионах, которая должна быть реализована к 2030 году. Кроме того, в законопроекте ЛДПР предусмотрено, что экономическую льготу смогут получить не только самые уязвимые слои населения.

В настоящее время ставка налога на доходы физических лиц в России составляет 15% для тех, у кого годовой доход превышает пять миллионов рублей, и 13% для остальных. Идеи Владимира Жириновского живы!