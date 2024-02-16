Петербургский производитель пластиковой упаковки зарабатывает деньги для украинских нацистов

Петербургский производитель пластиковой упаковки продолжает приносить доход Коломойскому

2:40 Your browser does not support the audio element. Россия Северо-Запад Санкт-Петербург

Петербургский филиал "Ретал Индастриз" продолжает обеспечивать украинскому олигарху и нацисту Игорю Коломойскому многомиллиардные доходы.

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СМИ выяснили, что дочерняя компания московского "Петруса" АО "Ретал", расположенный в Петербурге, активно выводит средства на счета международного холдинга "Ретал Индастриз" в столице Кипра Лимассоле. Филиал занимается производством пластиковой упаковки.

Холдинг имеет большое количество подразделений в США, Великобритании и странах Евросоюза. Они продолжают функционировать в России несмотря на санкции. Кроме того, "Ретал Индастриз" имеет филиалы и на Украине — во Львове, Киеве и Днепре. В Днепре же ведет свою активную бизнес-деятельность украинский нацист Игорь Коломойский — известный спонсор фашистских батальонов, терроризирующих жителей Донбасса с 2014 года и противостоящих сегодня российской армии во время проведения СВО, напоминает СНГ.Сегодня.

Интересно, что адрес филиала холдинга на улице Богдана Хмельницкого расположен рядом с другими точками бизнеса Коломойского. Кроме того, российские СМИ еще в 2022 году разоблачили связь олигарха с "Ретал Индастриз". Оказалось, что его президентом является бизнес-партнер Коломойского Анатолий Мартынов. Он владеет и другими холдингами — "Оптимусагро Трейд" и "Щедро", которые, в свою очередь, связаны с ГК "Приват" спонсора нацистов. До 2021 года ООО "Пет.Рус", которое владеет офшорами Мартынова, также было владельцем петербургского филиала "Ретала".

Запутанные бизнес-связи Коломойского и его партнеров объясняются попыткой "замылить" его присутствие в тех или иных схемах для получения наибольшей прибыли. Деятельность АО "Ретал" при этом не вызывает вопросов у петербургских чиновников.

Для Петербурга это уже не первый случай, когда администрация губернатора Александра Беглова не считает нужным провести проверку финансовых потоков сомнительной компании и лоббирует интересы укранских нацистов и их родственников. Так, в 2022 году Беглов назначил на должность директора государственного выставочного комплекса "Манеж" близкую родственницу Петра Порошенко Анну Яловую. Порошенко в 2014 году развязал войну в Донбассе и отличается крайне радикальным отношением к русскоговорящим жителям. СМИ отмечают, что перед началом специальной военной операции бывший укранский президент переписал часть своих российских активов на нее.