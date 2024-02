Петербургский производитель пластиковой упаковки зарабатывает деньги для украинских нацистов

Your browser does not support the audio element.

Петербургский филиал "Ретал Индастриз" продолжает обеспечивать украинскому олигарху и нацисту Игорю Коломойскому многомиллиардные доходы.

Фото: Creativecommons by by wuestenigel is licensed under by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0