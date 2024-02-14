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Имущество тех, кто своими фейками дискредтирует ВС РФ будет конфисковываться в соответствии с Указом Президента

Путин одобрил конфискацию имущества за фейки о ВС РФ

1:03
Россия

Владимир Путин подписал федеральный закон, предполагающий конфискацию имущества за осуществление дискредитации ВС РФ, или их публичное оскорбление. Согласно закону, вносятся поправки в статьи 206, 207, 280, 282, 284, 354 УК РФ., которые предусматривают конфискацию финансовых активов и иного имущества за совершение противоправных действий, указанных в данных статьях. 

Путин одобрил конфискацию имущества за фейки о ВС РФ
Фото: en.kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Согласно закону, государство будет конфисковать движимое и недвижимое имущество лиц, осужденных не только за статьи террористического и экстремистского характера, но и за распространение фейков о ВС РФ. 

Ужесточение уголовного законодательства РФ в плане ответственности за преступления экстремистского и террористического направления, а также введение уголовной ответственности за распространение ложной и дискредитирующей информации можно считать юридическим ответом, направленным на укрепление безопасности РФ в условиях "гибридной войны". 

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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