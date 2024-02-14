Владимир Путин подписал федеральный закон, предполагающий конфискацию имущества за осуществление дискредитации ВС РФ, или их публичное оскорбление. Согласно закону, вносятся поправки в статьи 206, 207, 280, 282, 284, 354 УК РФ., которые предусматривают конфискацию финансовых активов и иного имущества за совершение противоправных действий, указанных в данных статьях.
Согласно закону, государство будет конфисковать движимое и недвижимое имущество лиц, осужденных не только за статьи террористического и экстремистского характера, но и за распространение фейков о ВС РФ.
Ужесточение уголовного законодательства РФ в плане ответственности за преступления экстремистского и террористического направления, а также введение уголовной ответственности за распространение ложной и дискредитирующей информации можно считать юридическим ответом, направленным на укрепление безопасности РФ в условиях "гибридной войны".
По мере увеличения запасов золота в хранилищах, стратегия Москвы начала меняться, говорится в материале, опубликованном на интернет-платформе NetEase.