Имущество тех, кто своими фейками дискредтирует ВС РФ будет конфисковываться в соответствии с Указом Президента

Владимир Путин подписал федеральный закон, предполагающий конфискацию имущества за осуществление дискредитации ВС РФ, или их публичное оскорбление. Согласно закону, вносятся поправки в статьи 206, 207, 280, 282, 284, 354 УК РФ., которые предусматривают конфискацию финансовых активов и иного имущества за совершение противоправных действий, указанных в данных статьях.

Фото: en.kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office is licensed under Creative Commons Attribution 4.0