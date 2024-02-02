Оренбург против транспортной реформы: жители требуют отмены изменений в общественном транспорте

В городе Оренбурге народ начал активно протестовать против недавно введенной транспортной реформы, утверждая, что новшества сделали поездки до работы и дома невозможным.
Под петицией, направленной в адрес администрации города, уже собрано более 100 подписей. Жители высказывают недовольство уменьшением числа автобусов, повышением стоимости такси и общим снижением качества обслуживания в общественном транспорте. Об этом сообщает 56orb.ru.
Оренбуржцы требуют отмены реформы и возвращения к прежним маршрутам и перевозчикам, признавая текущую ситуацию неудачной и неблагоприятной.
Большинство дачников выделяют на своих участках место для компостной ямы, куда направляют овощные и фруктовые очистки, ботву и остальные органические отходы.