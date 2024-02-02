Оренбург против транспортной реформы: жители требуют отмены изменений в общественном транспорте

Оренбуржцы создали петицию против транспортной реформы

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В городе Оренбурге народ начал активно протестовать против недавно введенной транспортной реформы, утверждая, что новшества сделали поездки до работы и дома невозможным.

Фото: Wikipedia by Ovasiliev is licensed under CC BY-SA 3.0

Под петицией, направленной в адрес администрации города, уже собрано более 100 подписей. Жители высказывают недовольство уменьшением числа автобусов, повышением стоимости такси и общим снижением качества обслуживания в общественном транспорте. Об этом сообщает 56orb.ru.

Оренбуржцы требуют отмены реформы и возвращения к прежним маршрутам и перевозчикам, признавая текущую ситуацию неудачной и неблагоприятной.