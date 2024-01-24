Россия в 2023 году добыла лосося больше любой другой страны мира

Россия в 2023 году стала лидером в мире по добыче лосося — Минсельхоз

1:32 Your browser does not support the audio element. Россия

Министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев сообщил, что Россия стала первой в мире по объёмам добычи лосося.

Фото: flickr.com by Bureau of Land Management Oregon and Washington

Подводя итоги прошлого года, Патрушев подчеркнул, что все подотрасли агропромышленного комплекса РФ показали достойные результаты.

"Россия стала первой в мире по добыче лосося: объём превысил 600 тысяч тонн", — приводит слова министра пресс-служба ведомства в официальном Telegram-канале.

В 2023 году страна продемонстрировала самые впечатляющие результаты за три последних десятилетия, вылов водных биологических ресурсов составил 5,3 миллиона тонн. Рост к 2022 году составил почти девять процентов, две трети улова приходится на Тихий океан и дальневосточные моря. Однако, в добыче лосося РФ не побила собственный рекорд, установленный в 2018-м, когда отечественные компании выловили 676 тысяч тонн лососевых рыб.

При этом российские власти начали более бережно относиться к добыче биоресурсов в собственных территориальных водах. В частности, наложен запрет для компаний Великобритании на рыбный лов в Баренцевом море, денонсировано соглашение, действовавшее с 1956 года. После этого британская Daily Mail забила тревогу, поскольку жители Соединенного Королевства могут остаться без своего любимого традиционного блюда — "фиш энд чипс".