В Томской области снижается рождаемость десятый год подряд

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В 2023 году в Томской области появилось на свет более 8,1 тысячи новорожденных, причём количество младенцев мужского пола превысило число девочек на 200. Среди новорождённых было 94 пары близнецов и три случая тройных родов. В этот же год в Томске и Томском районе родились одиннадцатый и двенадцатый ребенок, а также тринадцатый потомок в одной из семей Томского района.

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Самыми популярными именами среди девочек стали София (Софья), которое было дано 204 малышкам, в то время как для мальчиков лидировало имя Михаил, выбранное для 170 новорождённых. Родители также отдавали предпочтение необычным именам, таким как Агриппина, Анжелика, Влада, Глафира, Ива, Матрона, а также Антип, Афанасий, Борислав, Валентин, Гавриил, Елизар, Никанор, Никифор. С начала 2013 года рождаемость в регионе наблюдают тенденцию к снижению.

В 2014 году в Томской области был зафиксирован пик рождаемости в XXI веке, когда появилось на свет 14,7 тысячи детей. Согласно данным федеральных СМИ, в 2023 году на территории России (за исключением Чечни) родилось 1,245 миллиона детей, что является минимумом с 1999 года, сообщает Аргументы и факты – Томск.