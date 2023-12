Жители Ессентуков пожаловались на едкий запах по всему городу

Жители Ессентуков выражают недовольство из-за наличия едкого запаха, распространяющегося по всему городу в течение последних нескольких дней. Очевидцы, делясь своими впечатлениями в социальных сетях, описывают запах как химический, сравнивая его с ароматами канализации и навоза.

Фото: openverse by MTSOfan is licensed under CC BY-NC-SA 2.0