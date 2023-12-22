Жители Ессентуков пожаловались на едкий запах по всему городу

Жители Ессентуков выражают недовольство из-за наличия едкого запаха, распространяющегося по всему городу в течение последних нескольких дней. Очевидцы, делясь своими впечатлениями в социальных сетях, описывают запах как химический, сравнивая его с ароматами канализации и навоза.
Жалобы на неприятный запах поступили от различных частей города. Некоторые жители делятся впечатлениями, что запах становится все более частым явлением. Представитель администрации Ессентуков отреагировал на жалобы, заявив, что проверка в городе не выявила источник запаха, и возможно, что он происходит за пределами муниципалитета. Дальнейшая проверка с участием специалистов планируется для установления причин и локализации запаха.
Жители в ответ предложили более тщательно исследовать территорию самого курортного города в поисках источника запаха, сообщает newstracker.ru.
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