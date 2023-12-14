Власти Сургута переложили ответственность за сбои электричества на дачников

1:14 Your browser does not support the audio element. Россия Урал Сургут

Администрация Сургута ответила на многочисленные жалобы дачников по поводу сбоев в подаче электроэнергии. По мнению властей, основную проблему вызывают неисправности, усугубляемые морозами, а также самими дачниками, которые превышают установленную мощность.

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За период с 2018 по 2023 годы 83 из 89 объектов электрохозяйства СОНТ были переданы на баланс сетевых организаций, и проведена значительная работа по замене трансформаторных подстанций и реконструкции линий электропередачи. Тем не менее, сохраняется проблема низкого напряжения в сетях и аварийных отключений электроэнергии, особенно при сильных морозах, сообщает muksun.fm.

Власти утверждают, что дачники зимой превышают допустимое потребление электроэнергии, что приводит к снижению напряжения в сети. Граждане выражают свое недовольство в социальных сетях, считая ответ администрации лишь отпиской. Одна из жительниц предлагает решение проблемы через пересмотр топливного вопроса для дач — например, использование газа.