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Власти Сургута переложили ответственность за сбои электричества на дачников

1:14
Россия » Урал » Сургут

Администрация Сургута ответила на многочисленные жалобы дачников по поводу сбоев в подаче электроэнергии. По мнению властей, основную проблему вызывают неисправности, усугубляемые морозами, а также самими дачниками, которые превышают установленную мощность.

Власти Сургута переложили ответственность за сбои электричества на дачников
Фото: openverse by fsse8info is licensed under CC BY 2.0

За период с 2018 по 2023 годы 83 из 89 объектов электрохозяйства СОНТ были переданы на баланс сетевых организаций, и проведена значительная работа по замене трансформаторных подстанций и реконструкции линий электропередачи. Тем не менее, сохраняется проблема низкого напряжения в сетях и аварийных отключений электроэнергии, особенно при сильных морозах, сообщает muksun.fm.

Власти утверждают, что дачники зимой превышают допустимое потребление электроэнергии, что приводит к снижению напряжения в сети. Граждане выражают свое недовольство в социальных сетях, считая ответ администрации лишь отпиской. Одна из жительниц предлагает решение проблемы через пересмотр топливного вопроса для дач — например, использование газа.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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