Власти Сургута переложили ответственность за сбои электричества на дачников

Администрация Сургута ответила на многочисленные жалобы дачников по поводу сбоев в подаче электроэнергии. По мнению властей, основную проблему вызывают неисправности, усугубляемые морозами, а также самими дачниками, которые превышают установленную мощность.
За период с 2018 по 2023 годы 83 из 89 объектов электрохозяйства СОНТ были переданы на баланс сетевых организаций, и проведена значительная работа по замене трансформаторных подстанций и реконструкции линий электропередачи. Тем не менее, сохраняется проблема низкого напряжения в сетях и аварийных отключений электроэнергии, особенно при сильных морозах, сообщает muksun.fm.
Власти утверждают, что дачники зимой превышают допустимое потребление электроэнергии, что приводит к снижению напряжения в сети. Граждане выражают свое недовольство в социальных сетях, считая ответ администрации лишь отпиской. Одна из жительниц предлагает решение проблемы через пересмотр топливного вопроса для дач — например, использование газа.
Солистка группы "Мираж" Светлана Разина высказала критику в адрес концертов, проводимых её коллегами в зоне боевых действий на Украине, в программе "Легенда".