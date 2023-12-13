Вице-мэр Белгорода Александр Лоскутов ушёл в отставку

0:55 Your browser does not support the audio element. Россия Центр Белгород

Заместитель главы администрации Белгорода по вопросам ЖКХ Александр Лоскутов покинул свой пост.

Фото: Официальная страница ВК Александра Лоскутова

По словам представителей городской администрации, чиновник принял решение уйти в связи с переходом на новую должность. Теперь эту позицию займет Василий Голиков, а Дмитрий Дунайцев займёт место Голикова. Ранее Дунайцев руководил департаментом строительства и архитектуры, а теперь он станет заместителем мэра Белгорода по вопросам строительства, сообщает bel.ru.

С апреля 2022 года Александр Лоскутов исполнял обязанности главы Евпатории, после чего в апреле текущего года он стал советником мэра Белгорода Валентина Демидова. Интересно отметить, что сам нынешний глава администрации также когда-то занимал пост мэра в Крыму — Валентин Демидов возглавлял администрацию Симферополя.