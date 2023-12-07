Жителям Воткинска предложили не выключать воду во избежание замерзания труб

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МУП "Водоканал" Воткинска предостерегает жителей от промерзания трубопроводов ХВС и рекомендует оставлять в кранах тонкую струйку холодной воды во время аномальных морозов. Пресс-служба предприятия подчеркнула, что такой подход предотвратит застой воды в трубах и ее замерзание.

Фото: openverse.org by kevin dooley is licensed under CC BY 2.0.

Ответы на социальных платформах, однако, отражают негодование и недовольство жителей, которые выражают опасения по поводу дополнительных расходов на воду в связи с предложенной мерой, сообщает udm-info.ru.

Власти также предупреждают о наступающих сильных морозах, а многие жители отмечают дополнительные затраты на водоснабжение как неудобство, но необходимость во избежание проблем с водоснабжением в условиях низких температур.