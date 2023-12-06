Инвестпослание губернатора Ростовской области: технологический рывок инвестиции в развитие научно-технического потенциала, цифровая трансформация

Сегодня, 6 декабря, состоялось ежегодное инвестиционное послание главы донского региона Василия Голубева. И началось оно с анализа экономической ситуации в Ростовской области.

Фото: фото правительства Ростовской области is licensed under https://www.donland.ru/

Глава региона отметил, что к концу года ожидается рост выше прогнозируемого по многим отраслям, и не в последнюю очередь благодаря поддержке федерального центра и командной работе в регионе. Удалось противостоять внешним вызовам, а также заложить основу для развития и роста, в том числе экспорта и инноваций.

Василий Голубев напомнил, что Ростовская область уже пятый год подряд имеет положительную динамику инвестиций, за девять месяцев текущего года они выросли почти на треть. Также в этом году были подписаны соглашения с инвесторами на более чем 300 млрд рублей.

Также губернатор посоветовал региональному минстрою поддерживать инвесторов, которые готовы создавать не только новые жилые кварталы, но и пространства для бизнеса. Развитие инфраструктуры будет стимулировать рост инвестиций и в строительном секторе. Для удобства инвесторов даже создается сервис "единого цифрового окна". Также уже показала эффективность одна из форм поддержки — предоставление земельных участков без торгов.

Василий Голубев отметил, что должна развиваться и инновационная инфраструктура, например, технопарки, которые позволяют запустить производство быстро и с минимальными издержками на инфраструктуру.

Губернатор поручил сформировать программу научно-технологического развития региона. Он отметил важность таких направлений, как импортозамещение, новая индустриализация, технологический суверенитет. Для реализации задач важно будет подобрать соответствующие кадры. Специалистов с новыми компетенциями — в сельхозмашиностроении и в IT-сфере — будут готовить на базе ЮФУ и ДГТУ.

Для эффективного внедрения инноваций необходимы и творческие команды изменений.

"Общая задача — формировать команды изменений и в госсекторе, и в образовании, и в бизнесе. Только постоянно меняясь, мы сможем двигаться вперед, сможем развиваться", — резюмировал Василий Голубев.

Василий Голубев также определил задачи по подготовке творческих кадров для донской экономики. Система профобразования должна стать более адаптивной под потребности индустрии 5.0 для качественного рывка в сфере беспилотных авиасистем, искусственного интеллекта. Губернатор отметил при этом важность взаимодействия компаний и вузов.

"Важно воспитывать созидателей, а не просто пользователей! Донской экономике нужны изобретатели-конструкторы, предприниматели, креативный класс", — подчеркнул Василий Голубев.

На Дону открыты три "Кванториума", девять центров цифрового образования детей "IT-куб", реализован проект для школьников "Хочу бизнес", открыты более 600 центров образования "Точка роста". В этом году появилась площадка "Центр истинных ценностей", где школьники могут получать новые знания в IT и различных технологических отраслях.

Василий Голубев предложил Региональной корпорации развития совместно с бизнес-сообществом участвовать в реализации передовых научных разработок.

Губернатор Ростовской области также отметил важность развития донских территорий с преференциальными режимами. В этом году зарегистрировано пять новых резидентов в Донецке, Гукове и Звереве.

"Необходимо поддерживать интерес инвесторов к данным территориям. Целесообразно продление налоговых льгот для резидентов ТОРов в части их региональной составляющей", — уверен Василий Голубев.

Губернатор сообщил и об активно работе властей над созданием особой экономической зоны "Ростовская" в Новочеркасске. Уже заключены соглашения с потенциальными резидентами, которые собираются реализовать 13 инвестпроектов на сумму более 14 млрд рублей.

Также губернатор сделал акцент на важности поддержки бизнеса и высокотехнологичных проектов. Так, губернатор предложил активнее использовать цифровую платформу "РостовЭкспоДиджитал", которая помогает при поиске новых рынков, партнеров и поставщиков. Сейчас на площадке уже зарегистрировано более 100 компаний.

Василий Голубев отметил важность реализации инвестпроектов для обеспечения технологического суверенитета и превосходства страны на новых мировых рынках. Губернатор заявил, что имеются все необходимые заделы для обеспечения лидерства региона на рынке технологичной продукции.

Отдельно была затронута тема искусственного интеллекта. На федеральном уровне уже активно идет работа над законопроектом о технологической политике, среди ключевых отраслей экономики:

медицина,

ИИ,

авиационная промышленность,

автомобилестроение.

Губернатор рассказал о планах по созданию межрегионального радиоэлектронного кластера, который полностью удовлетворит спрос на микроэлектронику в стране. Также в регионе будет создан научно-производственный центр в области беспилотных авиационных систем.

Обратился губернатор и к бизнес-сообществу, заявив, что в проекте областного бюджета предусмотрено почти 14 млрд рублей на поддержку бизнеса с сохранением всех функционирующих мер. Так, в этом году в Ростовской области было заключено соглашение о защите и поощрении капиталовложений по инвестиционным проектам на сумму более 160 млрд рублей.

Успешно функционирует и региональный инвестиционный проект. В перечне ФНС есть донские компании, которые до 2028 года получат 2,6 млрд рублей льгот по налогу на прибыль.

Также в регионе будет продолжена практика предоставления субсидий на возмещение процентных ставок промышленным предприятиям, которые ориентированы на экспорт.

Отдельно губернатор напомнил о создании Содружества "Донбасс", в которое вошли Ростовская и Воронежская области, ДНР и ЛНР. Он отметил, что теперь соглашение надо наполнить конкретными проектами. Так, для восстановления новых регионов необходимы стройматериалы, оборудование, техника, продукты питания. Многое из этого могут поставлять донские предприятия.

Отдельно глава донского региона затронул и тему развития дорожно-транспортного комплекса. Так, вопреки санкциям, позитивную динамику показал грузооборот морских портов. На Дону также продолжается масштабный проект по строительству Ростовского транспортного кольца. При этом губернатор напомнил, что важно учитывать интересы инвесторов-собственников земли при проектировании автодорог.