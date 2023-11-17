Необычная осень: грибы и утки возвращаются в пермские леса из-за теплой погоды

1:05 Your browser does not support the audio element. Россия

Грибы и даже утки возвращаются в пермские леса из-за необычно теплой погоды в ноябре. В Чернявском лесу растаяли пруды, что привлекло возвращение пернатых обитателей. Местные жители также сообщают о распускающихся почках на деревьях и обилии грибов в социальных сетях.

Фото: properm.ru

Пользователи обсуждают удивительные перемены в природе в различных местах Перми. В Балатовском парке появились утки, а на деревьях начали распускаться почки. Люди делятся в сети фотографиями и восхищаются тем, как природа откликается на аномальную теплоту. Об этом сообщает properm.ru.

Интересно, что несмотря на конец ноября, пользователи продолжают находить грибы в пермских лесах. Одна из жительниц отмечает, что 12 ноября нашла лисички в районе Усть-Качки. Сообщения о таких необычных явлениях становятся популярными в социальных сетях, подчеркивая удивительные аспекты природы в условиях климатических изменений.

В Ростовской области из-за теплой погоды перелетные птицы задержались дольше обычного