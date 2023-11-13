В Уфе ещё одна куница пробралась в жилую квартиру

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В Уфе ещё одна куница проникла в жилую квартиру. Бедное животное успело забраться в санузел, когда его обнаружили жильцы и вызвали спасателей.

Фото: openverse.org by VSmithUK is licensed under CC BY 2.0.

Этот представитель семейства куньих изначально обитал в лесочке на западе Уфы. Однако по каким-то причинам куница покинула свою естественную среду обитания и появилась на улице Парковая. Утром владельцы квартиры были удивлены появлением этого нового животного.

Они не стали сами избавляться от неожиданного посетителя и вызвали спасателей из управления гражданской защиты. Спасатели ловко поймали куницу и отпустили её на волю. Животное выскочило из переносной сумки и убежало, вероятно, к своим собратьям, чтобы поделиться впечатлениями, сообщает mkset.ru.

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