VII Большой круг Союза казаков-воинов России и Зарубежья: цели и задачи

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Сегодня, 12 ноября, в городе Московский прошло крупное международное общественное событие казачества.

Фото: Плотников Дмитрий Pravda.Ru

Состоялся VII Большой круг Союза казаков-воинов России и Зарубежья.

А накануне в столицу с мест боевых действий со специальной военной операции из 43-х стран мира и 83-х субъектов Российской Федерации сюда приехали делегации, которые представляют казаков этого Союза.

На мероприятии присутствовали представители Совета Федерации, Администрации Президента России, Государственной думы, Русской Православной Церкви, МИДа и других ведомств.

Надо отметить, что Союз казаков-воинов России и Зарубежья является самым крупным общероссийским и международным объединением казачества.

В конце марта прошлого года, менее чем через месяц после начала СВО, Союз казаков война в России и зарубежья направил на фронт первый казачий отряд добровольцев "Дон". Уже летом прошлого года отряду присвоили статус бригады, в этом году казачие бригады вошли в состав добровольцев-штурмовиков. В состав данного корпуса вошли бригады казаков "Дон", "Терек", "Волга", "Днепр", "Сибирь". В состав бригады "Дон" вошли отряды "Аксай", "Хопёр", "Егорлык" и артиллерийский дивизион "Маныч". Казаки и офицеры СКВРиЗ стали основой казачьих бригад.

На военной специальной операции два казака корпуса уже получили звание Герой России. 10 процентов личного состава бригады "Дон" уже имеют Ордена мужества и медали. Примерно пятая часть казаков добровольцев отмечена медалями Министерствами обороны и боевыми наградами новых территорий России. Многие казаки в ходе СВО уже отслужили два контракта, и ушли на заключение третьего.

Также на данном мероприятии проходило отчетно-выборное собрание казаков и избирался новый атаман. В ходе Круга на новый срок Верховным атаманом Союза переизбран депутат ЛНР, замкомандира добровольского штурмового корпуса Николай Дьяконов.

После мероприятия атаман объявил призыв "Войско в поход!". Теперь будет проведена работа по формированию новых казачьих подразделений, которые вольются состав казачего корпуса.

По его словам, главная задача Союза — популяризация казачьей культуры, сохранение истории, защита Родины и патриотическое воспитание молодежи.

"Необходимые институты и инструменты для этого в СКВРиЗ есть", — отметил Дьяконов.

Надо отметить, что Союза казаков-воинов России и Зарубежья содействует каждому кадровому обеспечению корпуса, проводит обеспечение имуществом не входящим в номенклатуру Министерства обороны России.

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