Вандалы, разгромившие аэропорт в Махачкале, внесены в чёрный список

1:02 Your browser does not support the audio element. Россия

Ущерб, который был причинён аэропорту Махачкалы беспорядками, составит более 285 млн рублей.

Фото: openverse by Александр Попов is licensed under CC BY-SA 3.0

Об этом сказал депутат ГД РФ от Республики Дагестан Хизри Абакаров, ссылаясь на подсчёт аналитиков.

"Сегодня сумма подсчитанного ущерба уже достигла 285 миллионов, и подсчёт еще ведется", — отметил парламентарий.

Все, кто крушил аэропорт, попали на видеокамеры, их личности опознают. Кроме уголовной ответственности, они будут выплачивать ущерб. Вандалы внесены в чёрный список, их не будут обслуживать в аэропорту Махачкалы до тех пор, пока не будет возмещён весь ущерб.

Напомним, 29 октября разъярённая толпа ворвалась в аэропорт в поисках "евреев из Израиля". Президент Владимир Путин отметил, что события в Махачкале срежиссированы подстрекателями из-за рубежа, в том числе с участием Киева и его западных покровителей.

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