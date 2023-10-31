Ущерб, который был причинён аэропорту Махачкалы беспорядками, составит более 285 млн рублей.
Об этом сказал депутат ГД РФ от Республики Дагестан Хизри Абакаров, ссылаясь на подсчёт аналитиков.
"Сегодня сумма подсчитанного ущерба уже достигла 285 миллионов, и подсчёт еще ведется", — отметил парламентарий.
Все, кто крушил аэропорт, попали на видеокамеры, их личности опознают. Кроме уголовной ответственности, они будут выплачивать ущерб. Вандалы внесены в чёрный список, их не будут обслуживать в аэропорту Махачкалы до тех пор, пока не будет возмещён весь ущерб.
Напомним, 29 октября разъярённая толпа ворвалась в аэропорт в поисках "евреев из Израиля". Президент Владимир Путин отметил, что события в Махачкале срежиссированы подстрекателями из-за рубежа, в том числе с участием Киева и его западных покровителей.
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