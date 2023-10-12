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Специалисты озвучили самые высокооплачиваемые профессии в Томске

1:43
Россия

На 2023 год средняя заработная плата в Томской области колеблется от 55 000 до 57 000 рублей. Специалисты из hh. ru поделился с журналистами "АИФ-Томск" мнением о самых высокооплачиваемых и низкооплачиваемых должностях в регионе.

Специалисты озвучили самые высокооплачиваемые профессии в Томске
Фото: openverse

Одними из самых высокооплачиваемых специалистов в Томской области являются геодезисты, получающие внушительную месячную зарплату в размере 140 000 рублей. За ними следуют машинисты, их заработок составляет 133 500 рублей в месяц. Бригадирам и мастерам категории SMR (ремонт спецтехники) предлагается до 114 300 рублей, в то время как сварщики и водители также входят в список хорошо оплачиваемых профессий, получая 102 600 и 102 500 рублей соответственно.

И наоборот, есть еще одна менее благоприятная сторона ситуации с занятостью в регионе. Работа, связанная с уборкой помещений, предлагает самую низкую заработную плату — 24 100 рублей в месяц. Аналогичным образом, должности в сфере образования и ухода за детьми, такие как воспитатели и няни, связаны с относительно низкой заработной платой, обычно около 27 500 рублей в месяц. Клерки, архивариусы, мерчендайзеры и охранники также относятся к категории низкооплачиваемых профессий, с типичной месячной зарплатой около 30 000 рублей, сообщает Аргументы и факты – Томск.

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ТОП-5 профессий с высокой зарплатой
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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