На Дону трудятся почти 1,5 тысячи советников директора по воспитанию

В Ростовской области почти 1,5 тысячи советников директора по воспитанию приступили к работе в учебных заведениях региона: в школах трудится 1341 советник, еще 103 специалиста — в колледжах и техникумах. Для последних это стало нововведением этого года. На данный момент Ростовская область является одним из регионов-лидеров по выполнению столь важной миссии.
Как рассказал первый замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов, цель миссии — создавать развивающую среду в тандеме с педагогами и родителями, помогать школьникам с самоопределением, поддерживать детей, если они оказались в тяжелых жизненных обстоятельствах.
"Мы ждем от советников, что они станут проводниками новых идей, будут организовывать интересную и яркую внеурочную деятельность, вовлекать ребят в полезные общественные инициативы — то есть выстроят прочные цепочки, которые свяжут воедино все элементы воспитательной работы", — отметил Игорь Гуськов.
Также советники будут помогать с гражданско-патриотическим воспитанием, которое подразумевает такие важные элементы, как:
Стоит отметить, что донские школьники активно вовлечены в общественную деятельность: ездят на конкурсы и олимпиады (например, этим летом они участвовали в конкурсе "Большая перемена"), занимают активную жизненную позицию. В частности, в День знаний учитель и лицеистка из Ростова-на-Дону пообщались с президентом России Владимиром Путиным во время открытого урока "Разговоры о важном", который проходил в формате обмена мнениями. Разговор касался разнообразных тем, таких как развитие детского движения, нанотехнологии и кино, а также космос.
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