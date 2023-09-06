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Туризм в Волгоградскую область вырос на 18% этим летом

3:05
Россия » Юг » Волгоград

Цифровая экосистема МТС, проанализировала приток туристов в Волгоградскую область, раскрыв подробности о посетителях в 2023 году. Примечательно, что в летние месяцы в регионе наблюдался рост числа туристов на 18% по сравнению с предыдущим годом.

Туризм в Волгоградскую область вырос на 18% этим летом
Фото: openverse

Что отличает эту тенденцию, так это растущее число путешественников, которые предпочитают более неторопливый отдых, посвящая дополнительное время изучению богатой истории и многочисленных туристических достопримечательностей, которые может предложить регион. Компания MTS Big Data провела анализ туристических потоков с 1 июня по 31 августа 2023 года, сравнив полученные данные с показателями за 2021 и 2022 годы. Результаты выявили примечательную динамику — туризм в Волгоградской области находится на подъеме, за последние три года число туристов увеличилось на 32%, сообщает novostivolgograda.ru.

Раньше среди туристов, посещающих достопримечательности региона, преобладали однодневки. Однако последние тенденции указывают на то, что все больше посетителей предпочитают провести несколько дней, знакомясь с увлекательной историей и разнообразными туристическими направлениями Волгоградской области.

Летом 2023 года наблюдался значительный спрос на отдых в Волгоградской области со стороны путешественников из Краснодара, Москвы, Московской области, Ростова-на-Дону и Татарстана, что в совокупности составило более 30% от общего притока туристов. Большинство летних туристов относились к возрастной группе 35-44 лет, составляя примерно треть аудитории, в то время как примерно 20% были в возрасте от 25 до 34 лет. В среднем гости тратили на знакомство с регионом два дня. Примечательно, что 94% посетителей прибыли в регион на личном автомобиле, 3% путешествовали по железной дороге, 2% выбрали воздушный транспорт, и около 1% туристов воспользовались водным транспортом, чтобы совершить путешествие по Волге.

Марина Оголева, начальник отдела развития туризма, международных и внешнеэкономических связей Комитета по экономической политике и развитию Волгоградской области, подчеркнула растущую привлекательность региона как туристического центра и перспективного сектора экономики. Она отметила, что в 2023 году Волгоградскую область уже посетило более миллиона туристов, что на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Примечательно, что круизный туризм, особенно в летний сезон, остается важной движущей силой туристического сектора региона.

 

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700 ДЕТЕЙ ИЗ ДОНБАССА И НОВОРОССИИ ОТДОХНУЛИ ЛЕТОМ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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