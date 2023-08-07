Автора "Метро 2033" заочно приговорили к 8 годам колонии

Басманный суд Москвы заочно признал виновным и назначил восемь лет колонии писателю Дмитрию Глуховскому (признан иноагентом), сообщает Интерфакс.

Фото: https://vk.com/dg

Согласно изданию, автора приговорили к восьми годам колонии общего режима за дискредитацию и дезинформацию о Вооруженных силах России. Также, Глуховскому запрещается "заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-коммуникационных сетей, в том числе интернет" сроком на четыре года.

Автор заочно признан виновным и объявлен в международный розыск. Согласно законодательству, срок назначения будет исчисляться с момента задержания.

Дмитрий Глуховский является автором постапокалиптических романов "Метро 2033", "Метро 2034" и "Метро 2035", которые описывают жизнь людей в подземке.

* Внесен в список иностранных агентов

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