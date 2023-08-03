В России появился острый дефицит дальнобойщиков

0:58 Your browser does not support the audio element. Россия

В России все меньше граждан стремятся работать на большегрузах, в связи с этим логистические компании испытывают дефицит кадров, об этом рассказал заместитель гендиректора транспортно-логистической компании ПЭК Вадим Филатов.

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Согласно словам сотрудника, в России сократилось количество автошкол, которые обучают водителей грузовых автомобилей, а из системы среднего образования она исключена после распада СССР. Также на дефицит повлиял и стремительно снижающийся престиж профессии.

«Молодежь все реже садится за руль грузовика из-за условий труда: водитель проводит в рейсе большую часть месяца, вдали от семьи и близких», — рассказал Филатов.

По официальным данным, в российских логистических компаниях открыто более 60 тысяч вакансий, в основном требуются водители категории Е (авто массой выше 3,5 тонн).

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