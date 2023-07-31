Китайские авто становятся все более популярными у отечественных автомобилистов. В начале этого года доля автокредитов для авто, произведенных в КНР, не превышала 30%. Сейчас китайские машины занимают практически 50% рынка автокредитования.
Автомашины из Поднебесной все чаще встречаются на дорогах. Ранее аналитики из ВТБ посчитали, что доля 50% среди всех новых купленных в кредит авто принадлежит китайским брендам.
Согласно прогнозам, если динамика сохранится, то уже к концу 2023 года доля новых китайских автомобилей на российском рынке поднимется до 70%.
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