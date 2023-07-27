Минтруд пообещал приток трудовых мигрантов в России к 2030 году

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Министерство труда России рассказал о повышении трудовых мигрантов, к 2030 году их число составит 3,5 миллионов человек, сообщает издание Ведомости.

Фото: https://storage.myseldon.com/news_pict_1C/1C3F5715CF291F89D112BE1E63379777

Представитель Минтруда рассказал, что число трудовых мигрантов к 2030 году увеличится на 400 тысяч человек.

Согласно оценке Всероссийского научно-исследовательского института охраны и экономики труда (ВНИИ труда), к концу десятилетия количество мигрантов в российских компаниях увеличится с 4,2% до 4,7% от всех сотрудников.

В ведомстве рассказали, что спросом на трудовых мигрантов пользуются такие сферы как перевозки, ритейл, сервис и строительство. Однако подчеркнули, что неквалифицированные кадры занимают только линейные должности.

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