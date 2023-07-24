В Ярославской области направят 250 млн рублей на ремонт грунтовых дорог

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В 2023 году на ремонт грунтовых дорог в Ярославской области выделено финансирование в размере 250 млн рублей. Эту информацию передала пресс-служба областного правительства в понедельник, 24 июля.

Фото: rcc-travel. ru

"Правительство региона решило направить 250 млн рублей на ремонт грунтовых дорог. Решение было принято в ходе оперативного совещания, которое проводил губернатор Михаил Евраев. Будут использоваться щебень и щебеночно-песчаная смесь для укладки на 82 км грунтовых проселочных дорог. В список, разработанный под контролем областного правительства, включены участки муниципальных объектов, где весенне-осенний проезд затруднен из-за избыточной влажности грунта", — говорится в сообщении.

По словам губернатора, который был процитирован пресс-службой, финансирование ремонта грунтовых дорог сохранится на том же уровне и в 2024 году. Также продолжится обновление асфальтовых дорог.

"В этом году в Ярославской области мы обновим более 500 км асфальтобетонного покрытия на региональных и муниципальных дорогах. Однако эти работы требуют значительных финансовых затрат и выполнить все объекты сразу не представляется возможным. Но мы также приведем в порядок часть проселочных грунтовых дорог. В текущем году сделаем первый шаг, а в следующем добавим еще 250 млн рублей. В будущем все сельские дороги будут приведены в надлежащее состояние", — сказал Евраев на совещании.

Он подчеркнул, что в 2023 году самые протяженные участки грунтовых дорог будут ремонтироваться в Ярославском, Гаврилов-Ямском и Любимском районах. В ответ на просьбы жителей Переславля-Залесского также будет проведен ремонт 10 км дороги Резанцево — Аниково — Борисово.

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