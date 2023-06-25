Власти Крыма попросят Конституционный суд проверить легитимность передачи полуострова УССР

0:48 Your browser does not support the audio element. Россия

Крымский парламент создал рабочую группу, которая займётся подготовкой запросов в Конституционный суд РФ, сообщил депутат заксобрания Крыма Сергей Трофимов.

Судьей попросят проверить законность передачи полуострова в состав Украинской ССР в 1954 году и оценить возможность отмены этого решения.

Подготовительная работа будет завершена в течение месяца и с рассмотрения проекта начнётся осенняя сессия крымского парламента, пояснил Трофимов в интервью агентству РИА новости.

Ранее историк заявил, что полная денацификация Украина будет возможна только в одном случае: если вся территория страны будет контролироваться напрямую или через дружественное правительство.

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