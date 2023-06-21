В Москве отменили концерт группы Animal Jazz

0:52 Your browser does not support the audio element. Россия

Концерт группы Animall Jazz, запланированный на 15 июля в Москве, был отменён. Об этом сообщает RT со ссылкой на организаторов фестиваля Summer Sound.

Мероприятие должно было состояться на дизайн-заводе "Флакон". Отмечается, что концерт группы, намеченный на 22 июля в Санкт-Петербурге тоже может быть отменён.

Причина отмены выступления не уточняется. Стоит отметить, что ранее общественники обратились в Следственный комитет России и Министерство культуры с требованием проверить группу на наличие оснований для признания её иностранным агентом.

Артисты, начиная с 2014 года, не раз выступали против присоединения Крыма к России, после объявления частичной мобилизации скрылись в Израиле.

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