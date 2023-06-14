Сладков рассказал любопытные детали встречи Путина с военными корреспондентами

1:19 Your browser does not support the audio element. Россия

Журналист Александр Сладков рассказал любопытные детали встречи президента Владимир Путина с военными корреспондентами.

Фото: Telegram-канал Александра Сладкова

Сладков отметил, что все заранее договорились, кто и когда задаёт вопросы.

"Правда, президент на мои четыре вопроса заметил, что я "нанюхался воздуха украинской несвободы и узурпирую повестку". Я согласился, но вопросы задал", — пишет в своём Telegram-канале обозреватель.

По его словам, глава РФ дал интересный расклад военной экономики Запада против РФ, изложив всё очень детально. Рассказал военкор и о закрытой части встречи, которая длилась чуть более получаса. Её посвятили проблемам ВС РФ.

Президент в этот день много делал заметок в блокноте, иногда повторяя: "Надо же, я об этом не знал", "Я о таком впервые слышу", "Сегодня же созвонюсь с МО и обсужу", рассказывает журналист.

Только раз Путин жёстко ответил "нет", когда его попросили уровнять для всех регионов выплаты.

"Мы — Россия, а не Украина, мы — государство, а не режим, и я не иронизирую и не шучу. Есть закон, это добровольные выплаты каждого региона своим мобилизованным, приказывать мы не имеем права", — цитирует президента Сладков.

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