Угрожал и развращал: оренбуржец делал непристойные предложения и запугивал ребёнка

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Оренбургский райсуд рассматривает материалы уголовного дела 52-летнего жителя посёлка Караванный. По версии следователя, мужчина два раза предпринимал попытку совращения несовершеннолетней, пишет 56orb. ru.

Фото: facebook.com

Следствие установило, что в минувшем году оренбуржец нашёл в социальных сетях страницу девочки и пытался переписываться с ней с целью удовлетворить сексуальное влечение. Между тем, ребёнок в диалоге не участвовал, а подозрительную личность заблокировал.

Однако, злоумышленник начал писать жертве с другого аккаунта. Он присылать девочки порнографические снимки и угрожал, что разошлёт их в соцсетях с указанием её авторства. Несовершеннолетняя испугалась и рассказала об инциденте родителям.

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