В отношении шутника с игрушечным пистолетом в Красноярске завели уголовное дело

0:48 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Шутка с пистолетом в фитнес-клубе надолго запомнится 18-летнему жителю Красноярска, пишет prmira.ru.

Фото: Телеграм Русская весна

20 мая в фитнес-центре на Ярыгинской набережной в Красноярске произошёл инцидент — парень, решив подшутить над новым администратором клуба, подошёл к стойке и, размахивая у девушки перед носом пистолетом, потребовал деньги.

Девушка послушно собрала выручку из кассы, после чего парень признался, что это шутка, а его пистолет — ненастоящий. В доказательство своих слов он несколько раз выстрелил в воздух, объясняя, как работает это игрушка.

Деньги шутник не взял, а потом ему пришлось объясняться с полицией. Теперь весельчаку светит до 10 лет лишения свободы.

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