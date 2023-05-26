Экс-министр Хакасии Богушевич: чиновники республики провалили задачу по экспорту угля

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За прошедший период текущего года предприятия Хакасии вывезли только 72% от запланированного объёма угля. Бывший глава Минэкономразвития республики Виктор Богушевич уверен, что в этом виновато правительство региона.

Фото: pxhere. com

Представители администрации заверяют, что срыв экспорта произошёл из-за "РЖД", так как компания не смогла предоставить достаточное количество составов. Сейчас, по словам властей, уже закончена разработка посуточного догоняющего графика, и все договоры будут исполнены

"Планы отгрузки прописаны достаточно детально, и следить за их выполнением должно как раз правительство", — цитирует Богушевича издание newkhakasiya.online.

Если обязательства по экспорту выполнены не были, значит власти недостаточно уделили внимания контролю, подчеркнул он.

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