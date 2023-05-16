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Рособрнадзор: школы России почти на 100% готовы к проведению основного периода ЕГЭ

0:59
Россия

Все школы России находятся "на низком старте" для проведения основного периода Единого государственного экзамена (ЕГЭ): учреждения готовы почти на 100%. Об этом стало известно от руководитель Рособрнадзора Анзора Музаева, который сделал соответствующее заявление во время горячей линии о проведении государственной итоговой аттестации в 2023 году.

Рособрнадзор: школы России почти на 100% готовы к проведению основного периода ЕГЭ
Фото: РИА Новости

"В принципе мы готовы, субъекты Российской Федерации, регионы, школы, в которых будут проходить экзамены готовы… У нас, в принципе, готовность практически 100%".

Ранее сообщалось о проведении 17 мая тренировочных мероприятий перед началом основного периода сдачи. В это время будут проверяться техническое оборудование и пункты проведения экзамена. Что касается школьников, то им предоставится возможность сдать пробный экзамен для выявления своих сильных и слабых сторон.

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Автор Александра Князькина
Александра Князькина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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