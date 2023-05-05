Различными предприятиями и организациями, которые используют водные объекты Московской области, было внесено в бюджет РФ около 473 млн рублей.
По словам начальника регулирующего водные ресурсы региона ведомства Сергея Курочкина, на территории Подмосковья ведётся коммерческая деятельность на 324 акваториях водохранилищ.
"Общая сумма денежных средств, поступившая в доход бюджета РФ за право пользования водными объектами в Московской области, составила 472 млн 811 тысячи рублей", — рассказал чиновник в интервью изданию "Вести Подмосковья".
Помимо заключения договоров и надзора за использованием водоёмов, уточнил он, отдел водных ресурсов по Московской, Тверской областям и городу Москве проводит работы по улучшению качества воды и технического состояния водохранилищ.
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