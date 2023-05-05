Реки и озёра Подмосковья принесли бюджету почти 500 млн рублей за год

0:58 Your browser does not support the audio element. Россия

Различными предприятиями и организациями, которые используют водные объекты Московской области, было внесено в бюджет РФ около 473 млн рублей.

Фото: Фото предоставлено девелопером

По словам начальника регулирующего водные ресурсы региона ведомства Сергея Курочкина, на территории Подмосковья ведётся коммерческая деятельность на 324 акваториях водохранилищ.

"Общая сумма денежных средств, поступившая в доход бюджета РФ за право пользования водными объектами в Московской области, составила 472 млн 811 тысячи рублей", — рассказал чиновник в интервью изданию "Вести Подмосковья".

Помимо заключения договоров и надзора за использованием водоёмов, уточнил он, отдел водных ресурсов по Московской, Тверской областям и городу Москве проводит работы по улучшению качества воды и технического состояния водохранилищ.

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