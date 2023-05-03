Песков: парад на Красной площади 9 мая состоится, несмотря на попытку ВСУ ударить по Кремлю

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Планы по проведению парада в честь Дня Победы на Красной площади сохраняются, несмотря на попытку дронов ВСУ ударить по Кремлю в ночь на 3 мая. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Фото: Вадим Савицкий

Во время брифинга журналисты поинтересовались у официального представителя Кремля, будет ли организован парад 9 мая.

"Да", — ответил Песков.

Ранее государственный деятель заявил, что Киев пытался ударить беспилотниками по кремлёвской резиденции главы РФ Владимира Путина. Как пояснил пресс-секретарь президента, руководитель страны не пострадал. Он добавил, что ВСУ нацелили на Кремль два дрона, однако аппараты удалось вывести из строя.

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