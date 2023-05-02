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В Госдуме намерены разработать федеральный проект против одиночества

1:36
Россия

В Госдуме не считают серьёзным событием уход из России мобильного приложения для знакомств Tinder. Но в парламенте хотели бы разработать проект по борьбе с одиночеством.

В Госдуме намерены разработать федеральный проект против одиночества
Фото: Life.ru

Вице-спикер Государственной Думы Владислав Даванков, представляющий партию "Новые люди", полагает, что России требуется полноценной федеральный проект по борьбе с одиночеством. С его помощью можно будет нивелировать не только последствия ухода из страны мобильного приложения для знакомств Tinder, но и многие другие проявления разобщённости и социальной изоляции миллионов россиян, чтобы поправить ситуацию с демографией.

"Уход "Тиндера" — небольшая потеря, — считает Даванков. — Развлекательных сервисов знакомств у нас предостаточно. Но России давно нужен федеральный проект по борьбе с одиночеством. В России, согласно соцопросам, около 60 миллионов человек чувствуют себя одинокими, а каждая десятая женщина не была замужем. Отсюда проблемы с демографией".

По словам Даванкова, этот проект должен заработать в виде сервиса, подразумевающего верификацию пользователей, желающих познакомиться всерьёз. Вице-спикер подчёркивает, что служба будет создаваться только для лиц с серьёзными намерениями, при этом там станет происходить отсев аферистов, осуждённых за насильственные преступления и женатых. Такой проект должен быть поддержан обществом, чтобы девушки не тратили время впустую и не рисковали жизнью и здоровьем, как полагает парламентарий.

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Женатые мужчины и замужние женщины на сайтах знакомств
Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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