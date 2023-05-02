Tinder покинет российский рынок к 30 июня

Сервис для поиска знакомств Tinder, который принадлежит американской компании Match Group, уйдёт из России до 30 июня. Такой информацией поделились представители зарубежной организации.
"Наши бренды предпринимают шаги по ограничению доступа к своим услугам в России и завершат свой уход с российского рынка к 30 июня 2023 года".
Напомним слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, который прокомментировал уход зарубежных компаний с российского рынка: 120 иностранных организаций не "жгут мосты", а только лишь продумывают план по возвращению в страну.
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Колесников принимал всё слишком близко к сердцу.