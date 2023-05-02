Стрелочник предотвратил ещё один подрыв железнодорожных путей в Брянской области

Бдительный стрелочник предотвратил ещё один возможный подрыв железнодорожных путей в Брянской области. Диверсия могла состояться на перегоне между Красным Рогом и Почепом.

На 77-м километре перегона Красный Рог-Почеп была произведена подготовка к установке взрывного устройства. Однако подозрительные подкопы под железнодорожным полотном вовремя заметил стрелочник. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Мужчина обнаружил несколько подкопов под рельсами, в которые и была запланирована укладка самодельных взрывных устройств. Также он увидел рядом выкопанный щебень, уже отсыпанный в мешки. Его планировалось увезти. Стрелочник немедленно обратился в полицию, и сотрудники силовых структур оцепили место предполагаемой диверсии. Взрывчатки рядом обнаружено не было.

Напомним, что 1 мая произошёл взрыв на железнодорожном перегоне Унеча-Рассуха в Брянской области, что привело к сходу с рельсов грузового поезда. Диверсанты заложили СВУ сразу в трёх местах. 2 мая утром рабочие закончили ремонт полотна и восстановили движение поездов.

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