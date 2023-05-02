В Москве скончался бывший высокопоставленный чиновник Минстроя РФ

0:48 Your browser does not support the audio element. Россия

В Москве ушел из жизни бывший глава одного из подразделений Министерства строительства России Иван Каспер. Об этом сообщает ИА REGNUM.

Отмечается, что экс-чиновник скончался в понедельник, 1 мая, в собственной квартире на Варшавском шоссе. Ему шел 65-й год. Родственник Каспера отметил, что умерший страдал от онкологического заболевания.

Напомним, Иван Каспер родился в 1959 году. С 1998 года занимал пост главы отдела собственного строительства Фонда жилищного строительства при главе Башкирии. Главой отдела контроля оказания госуслуг и разрешительной деятельность Минстроя РФ он занял в 2015 году.

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