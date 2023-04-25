Андрей Нечаев: закон о декриминализации лайков остановит эпидемию доносов в России

1:09 Your browser does not support the audio element. Россия

России нужно принять закон о декриминализации лайков и серьёзной ответственности за серийные доносы. Это поможет обуздать тысячи стукачей, как полагает Андрей Нечаев.

Лидер партии "Новые люди" Андрей Нечаев выступил за скорейшее принятие закона о декриминализации лайков и введение уголовной ответственности для так называемых серийных доносчиков. Этот законопроект в Госдуму как раз внесла его партия.

Нечаев подчеркнул, что сейчас страна утонула в доносах — за последний год было рассмотрено более пяти тысяч протоколов о дискредитации армии. При этом доносы пишут не только на оппозиционеров, но на соседей, артистов, блогеров, случайных прохожих и даже героев СВО.

По словам Нечаева, феноменом этой эпидемии доносов даже заинтересовался Кремль. Доносчики загружают бесполезной работой сотрудников полиции, которые могла бы заниматься чем-то более продуктивным. А принятые уголовные статьи за дискредитацию армии и государства используются исключительно для сведения личных счётов.

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