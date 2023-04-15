Леонов о доносах Бородина на Пугачёву и Ахеджакову: От этого сложно будет отмыться

0:57 Your browser does not support the audio element. Общество

В Госдуме считают, что глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин пиарится на жалобах на артистов в Генпрокуратуру.

Замглавы комитета по вопросам общественных и религиозных объединений Олег Леонов не одобрил поведение Виталия Бородина, который активно составляет доносы на заметных деятелей российской культуры. Он уже отправил жалобы в Генпрокуратуру на Аллу Пугачёву, Лию Ахеджакову и Данилу Козловского.

"Пиар — да, хайп — да, раскрутка таким способом организации — да, но потом же от этого сложно будет отмыться, от такого имиджа", — цитирует слова Леонова изданием "Подъём".

Ранее адвокат Лии Ахеджаковой заявил, что намерен написать ответное обращение в Генпрокуратуру РФ на Виталия Бородина. Уголовный кодекс предусматривает ответственность за заведомо ложный донос.

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