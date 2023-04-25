Патриарх Кирилл не увидел ни одного предателя среди правителей России

1:04 Your browser does not support the audio element. Россия

Во всей истории России никогда не было правителей, предававших интересы народа. Такое мнение высказал глава Русской православной церкви патриарх Кирилл.

По мнению главы РПЦ, среди всех правителей России ни разу не было ни одного настоящего предателя. И все управлявшие Россией люди беззаветно служили народу, отдавая жизнь этому служению.

"Среди них не было ни одного предателя, — заявил патриарх во время проповеди в Московском кремле. — Ни одного, кто бы служа своему отечеству, думал о благополучии других. Это были люди, полностью отдавшие свою жизнь и свою судьбу в руки Божии и посвятив её служению народу".

Патриарх подчеркнул, что среди царствующих особ, которые несли наивысшую государственную ответственность в российской истории, есть и те, кто был причислен церковью к лику святых. И не только из-за того, что они хорошо управляли страной, но и за то, что в течение жизни явили настоящую святость.

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