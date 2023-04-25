Запорожскую АЭС переведут на российские стандарты не раньше 2030 года

Работа на Запорожской АЭС будет полностью переведена на российские стандарты к 2030 году. Об этом заявил советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.
Советник отметил, что в настоящее время проводятся процессы анализа, детализации и подготовки производственных процессов к запуску, в рамках масштабных планов по модернизации и развитию.
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