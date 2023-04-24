Силуанов об идее полного запрета экспорта в РФ: купим всё у дружественных стран!

1:07 Your browser does not support the audio element. Россия

Министр финансов России Антон Силуанов прокомментировал идею полного запрета на экспорт в Россию со стороны G7. Он заявил, что всё необходимое можно купить у дружественных стран.

Главу российского Минфина Антона Силуанова не пугает возможность полного запрета экспорта в страну, которую высказали в G7. Хотя пока данная идея всерьёз не обсуждалась, она всё равно даже в случае реализации не способна нанести экономике серьёзный ущерб. Силанов заявил, что всё необходимое можно приобрести в дружественных странах.

Также он отметил, что в настоящий момент мир находится в первой острой фазе изменений экономического порядка. Постепенно идёт отказ от гегемонии США и доллара, что приводит к серьёзному перераспределению финансовых потоков.

В частности, более 70% расчётов в торговле между Россией и Китаем уже осуществляется в рублях и юанях. По словам Силанова, ещё два года назад этот показатель составлял всего 30%.

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